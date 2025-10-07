Культура
16:51, 7 октября 2025

Лоза раскритиковал отметившую десятилетие своей карьеры Клаву Коку

Юрий Лоза: Отметившая десятилетие своей карьеры Клава Кока пестрая, но скучная
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза выступил с критикой российской исполнительницы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова), которая провела в Москве сольный концерт, посвященный десятилетию ее карьеры. Его цитирует Общественная служба новостей.

«Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения», — сказал он.

По мнению Лозы, Кока «ничем не запомнится» слушателям. «Пестрая, но скучная, без вокала и нормальных хитов. Я не знаю, что должно происходить в жизни человека, чтобы он захотел целенаправленно включить Клаву Коку», — заявил музыкант.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные Клавы Коки и Люси Чеботиной, заявив, что «любая колхозница из села вам лучше споет».

