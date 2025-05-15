Лоза назвал Коку и Чеботину гламурными курицами

Лоза заявил, что любая колхозница из села споет лучше, чем Кока и Чеботина

Певец Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные некоторых молодых артистов. О том, кому он бы запретил выступать на сцене, артист рассказал в беседе с «Общественной службой новостей».

«Слушайте, то, что [Клава] Кока, [Люся] Чеботина и всякие Косты Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму — их это вокалистами не делает», — сказал он. По словам Лозы, исполнитель должен петь акапелльно, без фонограммы и звукового тюнинга.

Артист резко раскритиковал вокальные данные Коки и Чеботиной, заявив, что «любая колхозница из села вам лучше споет». «Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают», — добавил Лоза.

Исполнитель также подчеркнул, что никогда не выйдет на сцену с вышеперечисленными артистами. «Чеботина, Кока, Хабиб, и еще какая-то Ханна нарисовалась — все они для меня сборище клоунов и самодуров», — заключил он.

Ранее Юрий Лоза запретил Клаве Коке петь его хит «Плот».