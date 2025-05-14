Юрий Лоза запретил Клаве Коке петь его хит

Юрий Лоза отказался петь с Клавой Кокой и запретил ей исполнять свой хит «Плот»

Певец Юрий Лоза выступил с резкой критикой своей коллеги по сцене Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Об этом артист рассказал в интервью проекту «Дом винтажной музыки».

По словам Лозы, он не хочет записывать совместные композиции с молодыми исполнителями, потому что ему это неинтересно. На это ведущая спросила, почему артист не хочет выступить, например, с Клавой Кокой, чтобы поднять общий культурный уровень поколения.

«Не хочу петь с ней, не хочу давать ей песен. Она ничего из себя не представляет. Я 55 лет на сцене, а что сделала она? Ручками помахала? Я не буду махать ручками вместе с ней. А она не будет петь песню "Плот". Я ей не дам!» — заявил Юрий.

Ранее стало известно, что певец Юрий Лоза объяснил отсутствие своих выступлений заговором в шоу-бизнесе. По мнению музыканта, «пропагандируется то, что лучше продается».