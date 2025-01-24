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16:05, 24 января 2025Культура

Юрий Лоза заявил о заговоре в российском шоу-бизнесе

Певец Юрий Лоза объяснил отсутствие своих выступлений заговором в шоу-бизнесе
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил о заговоре в российском шоу-бизнесе. Комментарий артиста приводит Общественная служба новостей.

По словам Юрия, он продолжает писать песни и стихи, однако музыкальные продюсеры сами решают, кого выпустить на сцену, а чьи выступления запретить. «Шоу-бизнес сегодня построен так, что людям показывают артистов, которых они должны любить. Я в этом списке явно не в первых рядах. Против Лозы у них заговор», — утверждает композитор.

По мнению музыканта, «пропагандируется то, что лучше продается». При этом Лоза считает, что предпочтения среднестатистического человека никем не учитываются.

«Музыкальной индустрии плевать на людей. Если завтра у условного Губина появится миллион фанатов, но представителям индустрии не интересно его продвигать, то этого певца не выведут на большую сцену», — объяснил музыкант.

Ранее Юрий Лоза отреагировал на свое упоминание в райдере певицы Анны Седоковой. По информации СМИ, артистка просит вешать в ее гримерке портрет автора хита «Плот».

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