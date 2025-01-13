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18:09, 13 января 2025Культура

Лоза отреагировал на свой портрет в райдере Седоковой

Юрий Лоза назвал абсурдом новость о своем портрете в райдере Анны Седоковой
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о том, что в райдер артистки Анны Седоковой включен его портрет. Слова музыканта цитирует издание «Абзац».

Автор хита «Плот» признался, что удивлен таким интересом со стороны Анны. Он также сообщил, что не знаком со звездой группы «ВИА Гра». По его мнению, его портрет в райдере Седоковой — просто шутка.

«Несерьезно. Шутили все кому не лень, я перестал обращать на это внимание. Могут придумать любой абсурд, ничему не удивляюсь уже. Я Анну Седокову ни разу в глаза не видел, песен ей не продавал», — заявил Лоза.

СМИ назвали пункты из концертного райдера Седоковой, в котором, по информации журналистов, оказался портрет Юрия Лозы, который она якобы просит вешать в ее гримерке.

Ранее стало известно, что Юрий Лоза прокомментировал установку памятника Джону Леннону в Воронеже.

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