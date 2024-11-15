Юрий Лоза прокомментировал установку памятника Джону Леннону в Воронеже

Юрий Лоза: установку памятника Леннону в Воронеже явно не одобрили бы горожане

Горожане явно бы не одобрили установку памятника Джону Леннону в Воронеже. Появление скульптуры участника легендарной «ливерпульской четверки» в российском городе прокомментировал музыкант и композитор Юрий Лоза. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, монумент культовому музыканту — это «дело хорошее», однако причин для его появления именно в Воронеже нет. «Насколько мне известно, Джон никогда в Воронеже не был и вообще никак с этим не связан», — высказался Лоза. Автор хита «Плот» усомнился в том, что такое решение пришлось бы по вкусу местным жителям. Решайся данный вопрос общим голосованием, кандидатура «битла» даже не вошла бы в шорт-лист.

По-видимому, инициатором установки фигуры стал большой поклонник музыки британского коллектива. Вдобавок Лоза предположил, почему памятник выглядит именно так. «Скорее всего, тот инициативный битломан, который этот памятник установил, любит посидеть ночью на скамейке, а пить в одиночестве ему не в кайф», — сострил артист.

Как сообщалось, монумент установлен во дворе строящегося жилищного комплекса в Воронеже. Скульптура представляет собой музыканта, сидящего на скамейке в окружении многоэтажек. Подсесть к нему может любой прохожий. Из-за угла на него направлен объектив папарацци — по-видимому, второй фигуры в парной композиции.