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18:48, 14 ноября 2024Экономика

В российском городе появился памятник Джону Леннону

Памятник Джону Леннону установили во дворе воронежского ЖК
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Видео Моё»

В России обнаружили памятник Джону Леннону. Образ участника «ливерпульской четверки» решили увековечить в Воронеже, передает портал «Мое! Online».

Монумент установлен во дворе строящегося жилищного комплекса на Левом берегу. Скульптура представляет собой музыканта, восседающего на скамейке в окружении многоэтажек. Подсесть к нему может любой прохожий. Взгляд Леннона устремлен на потенциального собеседника. Из-за угла на него направлен объектив папарацци — по-видимому, второй фигуры в парной композиции.

Кроме того, на территории ЖК установлена скульптура собаки, лежащей в красном кресле. В планах застройщика поставить во дворе еще несколько фигур.

Ранее волну обсуждений вызвало предложение установить в Воронеже памятник уроженцу города — лидеру панк-группы «Сектор Газа» Юрию Хою. Мэр Сергей Петрин вынес этот вопрос на всеобщее голосование. В идее возвести памятник рокеру активисты усмотрели противоречие указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Общественники заявляют, что коллектив своими песнями дискредитирует институт семьи и органы власти, а также способствует пропаганде наркотиков и распущенности, глумится над понятием патриотизма, оскорбляет чувства верующих, упоминает сатанизм, суицид и некрофилию. Инициативу рассмотрят в прокуратуре.

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