Установка памятника лидеру «Сектора Газа» стала поводом для обращения в прокуратуру

В Воронеже активисты пожаловались в прокуратуру на установку памятника Юрию Хою

Затею с установкой в Воронеже памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою довели до прокуратуры. По этому поводу в надзорное ведомство обратились члены местного отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), передает агентство «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу движения.

Общественники просят прокуратуру проверить действия мэра Сергея Петрина, вынесшего на городское голосование вопрос строительства памятника музыканту. В обращении говорится, что репертуар панк-коллектива дискредитирует институт семьи и органы власти, а также способствует пропаганде наркотиков, распущенности и «бессмысленности жизни». В своем творчестве группа, по словам участников РВС, глумится над понятием патриотизма, оскорбляет чувства верующих, упоминает сатанизм, суицид и некрофилию. Кроме того, рокерам поставили в вину употребление брани и нарушение норм русского литературного языка.

По мнению активистов, анонимный опрос в соцсети «ВКонтакте» не может служить основанием для установки мемориала. В организации рассудили, что голоса могли быть «накручены» с помощью ботов, также, учитывая уровень компьютеризации среди россиян, опросы в интернете нельзя считать срезом общественного мнения.

Вдобавок в движении подчеркивают, что судьбу памятника наравне с воронежцами могут решать и в других регионах. «Если вопрос касается наших общих культурных, исторических ценностей — то в его обсуждении имеют право участвовать все граждане России», — заявил член Центрального совета РВС Павел Расинский, сравнив скульптуру Хою с потенциальным мемориалам коллаборационистам. В организации отметили, что подобный монумент идет вразрез с современными реалиями жизни в стране и лишь усугубит разделение России на «кайфующую» и «воюющую».

В идее возвести памятник Хою активисты усмотрели и противоречие указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин вынес на всеобщее голосование вопрос об установке памятника Юрию Хою — уроженцу города. Возвести скульптуру предварительно планируется в парке ТЭЦ на съезде с Вогрэсовского моста.

Памятник музыканту собирались установить еще в 2014 году. Открытие композиции анонсировалось в день 50-летия Хоя возле паба «Адмирал Нельсон», однако инициативу отклонила комиссия по культурному наследию — экспертам не угодил эскиз мемориала.