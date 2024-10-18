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23:29, 18 октября 2024Экономика

Власти вернулись к обсуждению установки памятника лидеру «Сектора газа»

В Воронеже вновь обсуждают идею установить памятник рокеру Юрию Хою

Фото: Wikipedia

Власти Воронежа вернулись к обсуждению идеи увековечить память лидера «Сектора газа» Юрия Хоя. Вопрос установки памятника знаменитому уроженцу на всеобщее голосование вынес мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

О давней затее поставить мемориал рокеру напомнили общественники. «Сегодня в администрацию Воронежа поступило официальное обращение по вопросу увековечивания памяти Юрия Клинских (Хоя), который почти 37 лет назад создал одну из самых неординарных в истории российской музыки групп — "Сектор газа"», — рассказал градоначальник.

Возвести скульптуру предварительно планируется в парке ТЭЦ на съезде с Вогрэсовского моста на левый берег. Концепцией будущего мемориала предлагают заняться авторам обращения.

Однако реализация проекта не первый год встречает возражения, по большей части из-за использования коллективом в песнях нецензурной лексики и «других неприемлемых вещей». В связи с этим Петрин предложил горожанам самим решить судьбу памятника. Также, как добавляют в администрации, инициатива вскоре поступит на рассмотрение в комиссию по культурному наследию.

Памятник культовому музыканту собирались установить еще в 2014 году. Открытие композиции анонсировалось в день 50-летия Хоя возле паба «Адмирал Нельсон», однако инициативу отклонила комиссия по культурному наследию — экспертам не угодил эскиз мемориала. По задумке авторов, он должен был изображать фронтмена в полный рост, сидящим с гитарой в руках.

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      Виктория Клабукова
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