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17:24, 29 октября 2024Экономика

В памятнике лидеру «Сектора Газа» увидели противоречие указу Путина

В памятнике Юрию Хою в Воронеже увидели угрозу духовно-нравственным ценностям
Воронеж

Воронеж. Фото: Светлана Кузнецова / Фотобанк Лори

Воронежские общественники сочли, что установка памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою (настоящее имя — Юрий Клинских) противоречит указу президента России Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующее обращение было направлено мэру, передают «Вести».

По мнению активистов, инициатива с установкой мемориала панк-музыканту представляет угрозу духовно-нравственным ценностям. «В песнях Хоя есть позитивное отношение к употреблению наркотиков, алкоголя, имеются песни про зоофилию, некрофилию, про беспорядочные половые связи, разврат и похабщину», — отмечают авторы письма. Они убеждены, что, разрешив установку памятника, власти тем самым публично выразят одобрение тем явлениям, о которых пел коллектив. Общественники опасаются, что, увидев скульптуру, дети начнут расспрашивать родителей и учителей о репертуаре группы и переймут пропагандируемый в ее песнях образ жизни.

Вместо этого предлагается увековечить память основателя Воронежа, воеводы Семена Сабурова. Такой мемориал пришелся бы кстати, учитывая празднование 440-летия города, полагают активисты. Также они рекомендуют отреставрировать мемориалы Великой Отечественной войны или заняться подсветкой памятников Петру I, фронтовому почтальону, Андрею Платонову и Митрофану Пятницкому.

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Также против установки памятника Хою высказались члены организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Песни «Сектора Газа» они назвали похабщиной.

Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин вынес на всеобщее голосование вопрос об установке памятника Юрию Хою — уроженцу города. Возвести скульптуру предварительно планируется в парке ТЭЦ на съезде с Вогрэсовского моста.

Памятник музыканту собирались установить еще в 2014 году. Открытие композиции анонсировалось в день 50-летия Хоя возле паба «Адмирал Нельсон», однако инициативу отклонила комиссия по культурному наследию — экспертам не угодил эскиз мемориала. По задумке авторов, он должен был изображать фронтмена в полный рост, сидящим с гитарой в руках.

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      Виктория Клабукова
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