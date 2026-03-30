14:48, 30 марта 2026Россия

«Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Европе фактически проговорились о том, чего НАТО ожидает от России, а также там сделали заявления о возможных сценариях развития ситуации вокруг конфликта на Украине, в том числе об общей мобилизации в стране. Российские власти прокомментировали эти оценки, подчеркнув, что соответствующих планов на данный момент нет. Об этом они заявили дважды за неделю.

Президент Финляндии предположил, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о ситуации в ходе брифинга объединенных экспедиционных сил JEF, где выступал вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Говоря о ходе боевых действий, финский лидер озвучил собственную оценку происходящего и возможных дальнейших шагов России, а также высказался о якобы высоких потерях Вооруженных сил РФ на фронте. Это, предположил он, ведет к ситуации, «когда может потребоваться общая мобилизация со стороны России».

Мы приближаемся к моменту, когда, возможно, может потребоваться общая мобилизация со стороны России. И я думаю, что это создаст проблемы

Александр СтуббПрезидент Финляндии

Также в ходе выступления Стубб затронул вопросы экономики России и санкционной политики, в том числе ограничения, касающиеся нефтяного сектора.

В Кремле отреагировали на заявление финского лидера

В Москве подобные заявления прокомментировали сдержанно. Там опровергли предположения о решениях подобного характера, прозвучавшие со стороны европейских политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что обсуждаемая тема не стоит на повестке.

Такой темы нет на повестке дня

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

За прошедшую неделю это не первое заявление о мобилизации от российских властей. Ранее на эту тему высказывался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — отметил он.

Медведев добавил, что комплектование вооруженных сил продолжается за счет контрактников и добровольцев. По его данным, с начала 2026 года соответствующие контракты подписали десятки тысяч человек.

С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности

По его словам, эти военнослужащие уже направлены к местам службы и участвуют в выполнении задач.

При этом осенью прошлого года Дмитрий Песков также отмечал, что у России сохраняется значительный добровольческий ресурс. Тогда он подчеркивал, что действующая система комплектования армии позволяет обеспечивать необходимую численность без дополнительных решений.

«Добровольческий ресурс достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», — говорил официальный представитель Кремля.

Зеленский высказался о мобилизации в России

Тему возможных решений в России комментировали и на Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявлял в начале марта, что не располагает данными, которые подтверждали бы признаки мобилизации в России.

«Уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов как минимум для нас», — отметил он.

По его словам, подобные шаги не остались бы незамеченными и имели бы значительные последствия как для самой России, так и для ситуации в регионе. Зеленский также сообщил, что украинская сторона якобы получила документы, в которых описаны планы Москвы на 2026-2027 годы, и анализирует их.

