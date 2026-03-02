Зеленский высказался о мобилизации в России

Зеленский: Пока признаков общей мобилизации в РФ нет, Украина бы знала об этом

Признаков всеобщей мобилизации в России нет, Киев бы знал об этом, поскольку это стало бы серьезным вызовом. Так высказался о потенциальной мобилизации в РФ президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, внутри РФ был бы вызов, но, тем не менее, такой информации не было», — отметил украинский лидер.

Зеленский утверждает, что получил документы, в которых описаны планы Москвы на 2026-2027 годы. Он заявил, что РФ не выполнила цели, установленные на 2025 год, и продолжает попытки «оккупировать» восточную часть Украины.

Также он заверяет, что российские войска будут продолжать наступательные действия в направлении Запорожской области и Днепра и «смотрят на Одесский регион».