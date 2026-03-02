Реклама

Зеленский согласился помочь с ударами Ирана

Зеленский: Украина готова делиться опытом уничтожения иранских дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Украина готова помочь союзникам с уничтожением иранских дронов опытом своих военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Что касается опыта наших военных — да. Что касается наших операторов дронов и ПВО — да. Мы готовы делиться этой информацией. Пусть к нам приезжают наши партнеры, мы можем продолжить это», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что при этом ни один из зарубежных партнеров не обратился напрямую к Украине с просьбой о помощи.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон планирует привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.

