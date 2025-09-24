В Кремле оценили добровольческий ресурс России

Песков назвал добровольческий ресурс России высоким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно высоким добровольческий ресурс страны во время специальной военной операции (СВО). Такую оценку представитель Кремля дал в ходе интервью радио РБК.

Песков подчеркнул, что «процесс отлажен», поэтому новая частичная мобилизация в России не объявлялась. «Добровольческий ресурс достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на службу в зоне специальной военной операции (СВО) ежемесячно приходят около 50-60 тысяч добровольцев. В сравнение он привел Украину, где, по его словам, в вооруженные силы удается принудительно привлекать 30 тысяч человек в месяц.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов отчитался, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступили 427 тысяч человек. Он также подчеркнул, что в среднем за день в армию отправляются более 1200 добровольцев.