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16:07, 13 мая 2025Россия

Путин назвал число ежемесячно приходящих на службу в зоне СВО добровольцев

Путин: На службу в зоне СВО ежемесячно приходят около 60 тысяч добровольцев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На службу в зоне специальной военной операции (СВО) ежемесячно приходят около 50-60 тысяч добровольцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«У нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе», — сказал глава государства.

В сравнение Путин привел, Украину, где, по его словам, на службу в Вооруженные силы удается принудительно привлекать 30 тысяч человек в месяц.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отчитался, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступили 427 тысяч человек. По его словам, в среднем за день в армию отправляются более 1200 добровольцев.

ЖЗЛ
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