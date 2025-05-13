Путин назвал число ежемесячно приходящих на службу в зоне СВО добровольцев

Путин: На службу в зоне СВО ежемесячно приходят около 60 тысяч добровольцев

На службу в зоне специальной военной операции (СВО) ежемесячно приходят около 50-60 тысяч добровольцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«У нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе», — сказал глава государства.

В сравнение Путин привел, Украину, где, по его словам, на службу в Вооруженные силы удается принудительно привлекать 30 тысяч человек в месяц.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отчитался, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступили 427 тысяч человек. По его словам, в среднем за день в армию отправляются более 1200 добровольцев.