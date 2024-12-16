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14:21, 16 декабря 2024Россия

Белоусов назвал число заключивших контракт с Минобороны в 2024 году

Белоусов: на службу по контракту в 2024 году поступили свыше 427 тысяч человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На военную службу по контракту в 2024 году поступили 427 тысяч человек. Такое число заключивших с Минобороны контракт россиян назвал глава ведомства Андрей Белоусов. Его выступление на коллегии транслирует Telegram-канал Кремля.

По его словам, в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек. В этой связи важно обеспечить укомплектованность объединенной группировки войск на уровне, который позволит гарантированно выполнить боевые задачи, подчеркнул министр.

«Необходимо внедрять в нее [боевую подготовку контрактников] новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации, а также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы», — считает Белоусов.

О числе набранных служить по контракту в Вооруженные силы (ВС) России на коллегии также высказался президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, люди добровольно отправляются в зону проведения специальной операции – ежедневно контракт с Минобороны заключают свыше тысячи человек.

ЖЗЛ
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