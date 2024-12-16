Путин назвал число ежедневно поступающих на контракт военных

Путин: в 2024 году ежедневно более тысячи человек заключали контракт с МО

В 2024 году ежедневно более тысячи человек заключали контракт с Министерством обороны России. Это число поступающих на службу в Вооруженные силы (ВС) России на заседании коллегии Минобороны назвал президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин особо обратил внимание на тот факт, что столько военных поступает на службу каждый день.

«Люди добровольно идут на фронт», — подчеркнул российский лидер. В свою очередь, глава Министерства обороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году в ряды Вооруженных сил России суммарно поступило более 427 тысяч человек.

В том же выступлении Путин назвал 2024 год знаковым для спецоперации.