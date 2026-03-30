Названы юридические последствия длительного простоя машины во дворе

Адвокат Радько: Законных оснований для освобождения дворов от брошенных авто нет

Освобождать дворы от брошенных машин бесполезно — проблему парковочных мест это не решит. К тому же на это нет законных оснований, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Это место тут же займет другая машина, пустовать оно не будет. Конечно, можно принять любой закон, обязав владельца кататься на автомобиле два раза в неделю или пять раз в день, но это уже будет за гранью», — говорит он.

Адвокат обратил внимание на то, что в настоящее время нет никакого наказания за длительный простой автомобиля во дворе. Он напомнил, что еще при бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове предлагалась концепция «народного гаража», которая не была реализована из-за высокой стоимости.

Главную причину острого дефицита парковочных мест в Москве адвокат видит в перенаселенности столицы. «У нас огромные “человейники”, где даже человеку трудно протиснуться. Соответственно, чем больше людей, тем больше машин. Проблема изначально была создана искусственно, а теперь власти думают, как бы эти машины куда-то раскидать», — подытожил Радько.

Ранее стало известно, что треть автомобилей в Москве стоят во дворах, не выезжая оттуда. Такие данные озвучил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Чиновник напомнил, что внутридворовая территория не предназначена для хранения брошенного или разукомплектованного личного транспорта.