17:22, 30 марта 2026Путешествия

Безвиз для туристических групп в Индию описали словами «бума не вызовет»

Турэксперт Арутюнов: Цены на поездки в Индию не вырастут на фоне безвиза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Firdous Nazir / NurPhoto via Getty Images

Безвизовый режим для туристических групп в Индию увеличит спрос на поездки в дружественную страну, но бума не вызовет. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По мнению турэксперта, цены на перелет на фоне введения безвиза для групп от трех человек на срок до 21 дня не вырастут, так как стоимость полета в первую очередь коррелирует со стоимостью авиатоплива. А в Индию из России летают прямые рейсы. Представитель туриндустрии считает, что нововведение в первую очередь привлечет семьи.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы. Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы.Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
26 марта 2025

«Да, в Индии есть грязные кварталы, где царит нищета. Но при этом там есть прекрасные места, где люди занимаются лечением, релаксацией, потрясающие локации, лечебницы, крышесносный Тадж-Махал в Агре», — такими словами туристическое направление описал Арутюнов.

При этом гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов отметил, что туристы, приезжающие в Индию в составе группы, не обязаны будут жить и отдыхать все вместе.

Ранее стало известно, что россиянам могут открыть безвизовый въезд в Индию и Вьетнам при условии, что они посетят государства в составе туристических коллективов. Индия уже получила от Москвы проекты соглашений о безвизовом режиме для групп до 50 человек.

    Последние новости

    «Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

    Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины

    В Госдуме ответили призвавшему ввести 12-часовой рабочий день миллиардеру

    Китай успешно запустил ракету Kinetica-2

    Рост российского рынка акций объяснили

    В Москве выявили британского шпиона

    Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

    Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

    Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

    Германия арестовала украинца по обвинению в шпионаже

    Все новости
