Безвиз для туристических групп в Индию описали словами «бума не вызовет»

Турэксперт Арутюнов: Цены на поездки в Индию не вырастут на фоне безвиза

Безвизовый режим для туристических групп в Индию увеличит спрос на поездки в дружественную страну, но бума не вызовет. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По мнению турэксперта, цены на перелет на фоне введения безвиза для групп от трех человек на срок до 21 дня не вырастут, так как стоимость полета в первую очередь коррелирует со стоимостью авиатоплива. А в Индию из России летают прямые рейсы. Представитель туриндустрии считает, что нововведение в первую очередь привлечет семьи.

«Да, в Индии есть грязные кварталы, где царит нищета. Но при этом там есть прекрасные места, где люди занимаются лечением, релаксацией, потрясающие локации, лечебницы, крышесносный Тадж-Махал в Агре», — такими словами туристическое направление описал Арутюнов.

При этом гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов отметил, что туристы, приезжающие в Индию в составе группы, не обязаны будут жить и отдыхать все вместе.

Ранее стало известно, что россиянам могут открыть безвизовый въезд в Индию и Вьетнам при условии, что они посетят государства в составе туристических коллективов. Индия уже получила от Москвы проекты соглашений о безвизовом режиме для групп до 50 человек.