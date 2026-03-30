05:28, 30 марта 2026

Россиянам откроют безвизовый въезд в две новые страны при одном условии

МЭР: Россия работает над соглашениями о безвизе для групп с Индией и Вьетнамом
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиянам могут открыть безвизовый въезд еще в две страны — в Индию и Вьетнам — при условии, что они посетят государства в составе туристических групп. О работе над соответствующими соглашениями рассказали «Известиям» в Министерстве экономического развития РФ (МЭР).

«С Вьетнамом уже запустили переговоры по тексту соглашения, постараемся согласовать его в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы, которое состоится на форуме "Путешествуй!"», — указали в ведомстве.

Индия, в свою очередь, уже получила от Москвы проекты соглашений о безвизовом режиме для групп от трех до 50 человек, которые, согласно документу, смогут находиться в стране до 21 дня. В министерстве уточнили, что процесс согласования этого вопроса затягивается.

«Процесс движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами», — отметили в МЭР.

Ранее россиянам пообещали безвиз с Индонезией для поездок на Бали в обозримом будущем. Пока «на столе» у российской стороны имеется лишь договор об упрощении визовых формальностей для соотечественников, собирающихся в Индонезию.

