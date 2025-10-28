Путешествия
17:14, 28 октября 2025Путешествия

Россиянам пообещали безвиз на Бали в обозримом будущем

Посол Толченов: Соглашение о безвизе с Индонезией в обозримом будущем реально
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Johannes Christo / Reuters

Россиянам пообещали безвиз с Индонезией для поездок на Бали в обозримом будущем. Посол России в республике Сергей Толченов в интервью ТАСС заявил, что соглашение со страной реально, но пока об этом речи не идет.

По словам дипломата, безвизовый режим может быть введен в том случае, если правительства стран примут соответствующее решение, оформят соглашение и подпишут его. «Пока об этом нигде не говорилось, но считаю, что в обозримой перспективе это вполне реально», — сказал Толченов.

Он добавил, что пока «на столе» у российской стороны имеется лишь договор об упрощении визовых формальностей для соотечественников, собирающихся в Индонезию. Эта инициатива уменьшит количество требуемых посольством документов для оформления разрешения на въезд, а также сократит время его оформления. Однако о безвизовом режиме пока речи нет, подчеркнул дипломат. По его словам, Россия также заинтересована в том, чтобы в страну приезжали индонезийцы — как туристы, так и студенты.

Кроме того, Толченов заявил, что российское посольство готово оказать содействие авиаперевозчикам в увеличении числа рейсов в Индонезию. «Мы немножко, может быть, с завистью смотрим на Таиланд, куда летают российские авиаперевозчики из разных регионов России», — заявил посол.

Ранее страна изменила правила въезда. С 1 сентября, чтобы попасть в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи, россиянам нужно заполнить электронную декларацию.

