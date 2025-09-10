Путешествия
Российские туристы раскрыли обстановку на затопленном сильными ливнями Бали

Shot: Сильные ливни затопили Бали вечером 9 сентября
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российские туристы раскрыли реальную обстановку на индонезийском острове Бали, который затопило сильными ливнями 10 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам соотечественников, в ночь на 10 сентября на курорт обрушилась гроза с громом, молниями и тропическим ливнем. В результате утром остров уже был под водой, которая разрушала дома и сносила деревья. Уточняется, что люди передвигаются по улицам по пояс в воде.

Кроме того, из-за затопления туннеля Симпанг Дева Ручи появились трудности с доступом к международному аэропорту Нгурах-Рая.

Ранее Индонезия изменила правила въезда. С 1 сентября, чтобы попасть туда через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи, россиянам понадобится заполнить электронную декларацию.

