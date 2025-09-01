Популярная у россиян страна Азии изменила правила въезда

С сентября для въезда в Индонезию россиянам понадобится электронная декларация

Популярная у российских туристов страна Азии изменила правила въезда. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

С 1 сентября для въезда в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи россиянам понадобится заполнить электронную декларацию. С 1 октября данная мера будет действовать для туристов из России, прилетающих в любой из аэропортов страны.

Документ необходимо заполнить онлайн не ранее, чем за три дня до планируемой поездки. Важно отметить, что он не является альтернативой визы, которая делается заранее или заполняется по прибытии в аэропорту.

Ранее курортная страна Европы усложнила пересадку для россиян. Теперь им необходима транзитная виза для путешествий через международные аэропорты Испании. Мера начала действовать с 12 июня 2025 года.