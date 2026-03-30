17:32, 30 марта 2026

Министр обороны одной страны НАТО пожаловался на отсутствие сна из-за Ирана

Глава Минобороны Италии Крозетто заявил, что не может спать из-за войны в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Гвидо Крозетто (в центре)

Гвидо Крозетто (в центре). Фото: Matteo Minnella / Reuters

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не может спать по ночам из-за Ирана. Об этом сообщает La Repubblica.

«Я живу этой войной и ее потенциальными последствиями двадцать четыре часа в сутки. Я вынужден знать вещи, которые не дают мне спать по ночам», — сказал он.

По словам главы итальянского оборонного ведомства, он прибывает в таком состоянии из-за того, что может произойти в ближайшие недели и какое влияние это окажет на экономику и повседневную жизнь Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что конфликт США и Израиля с Ираном в случае дальнейшей эскалации может затронуть даже африканские страны. По ее словам, если противостояние будет продолжаться длительное время, оно может иметь экономические и социальные последствия.

