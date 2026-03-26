02:54, 26 марта 2026Мир

Премьер Италии рассказала об угрозе для африканских стран из-за войны в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ufficio Stampa Palazzo Chigi / Globallookpress.com

Конфликт США и Израиля с Ираном в случае дальнейшей эскалации может затронуть даже африканские страны. Об этом предупредила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

По ее словам, если противостояние будет продолжаться длительное время, оно может иметь «экономические и социальные последствия, которые в итоге затронут наиболее уязвимые страны, особенно африканский континент».

Мелони подчеркнула, что скорейшее завершение войны стало бы отличной новостью для всех стран Ближнего Востока.

Ранее журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд сообщил, что США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Он рассказал, что на это «очень явно намекают» несколько конгрессменов-республиканцев.

