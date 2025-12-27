Реклама

16:04, 27 декабря 2025Культура

Юрий Лоза сходил на программу «Давай поженимся!» и назвал ее пошлой чепухой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: программа «Давай поженимся!»

Певец и композитор Юрий Лоза стал участником программы «Давай поженимся!» на Первом канале и пожалел об этом. В своем Telegram-канале автор хита «Плот» раскритиковал проект, назвав его пошлой чепухой.

«Сходил на передачу "Давай поженимся!" — лучше бы дома остался. Я же знаю, что это не мое, поэтому после звонка с предложением ответил, что пойду только в том случае, если вместо "Плота" они дадут мне спеть другую песню», — написал Лоза.

По словам композитора, создатели программы дали ему обещание не упоминать песню «Плот», но в итоге нарушили его. «Всю передачу построили вокруг плота: они его сколотили из бревен, ползали по нему, саму песню пели, танцевали, показывали жестами», — пожаловался он.

Лоза добавил, что «все стерпел» ради того, чтобы в конце выпуска исполнить другую песню. «Я начал петь и тут же закончил, потому что они безжалостно вырезали два куплета из трех. Ради чего? Ради всей этой пошлой чепухи, из которой и слеплен данный отстойный проект?» — задался вопросами композитор.

Ранее сообщалось, что Лоза высмеял песню «Матушка» исполнительницы Татьяны Куртуковой. Он заявил, что люди знают только две строчки из нее.

