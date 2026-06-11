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19:01, 11 июня 2026Россия

Связанный с основателем ЧВК «Вагнер» канал опубликовал новое заявление

Связанный с основателем «Вагнера» Пригожиным канал опубликовал пост о командире Уткине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Общественное достояние / Wikimedia

Связанный с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал новое заявление. Появившийся в сети пост посвящен ключевому командиру подразделения Дмитрию Уткину.

В публикации канала, который ранее выкладывал заявления пресс-служб Пригожина и ЧВК, говорится, что 11 июня Уткин, не выживший в результате крушения частного борта Embraer-135 в августе 2023 года, отпраздновал бы 36-й день рождения.

«Для бойцов он был не просто командиром, а человеком, личным примером показавшим, что такое дисциплина, требовательность к себе и верность выбранному пути», — говорится в заявлении «Кепки Пригожина».

Его опыт, лидерские качества и вклад в историю продолжают оставаться частью памяти тех, кто служил рядом с ним

«Кепка Пригожина»

Ранее, 1 июня, участник Русской весны, освещающий спецоперацию военный корреспондент Дмитрий Селезнев выложил ранее неизвестное мистическое стихотворение Евгения Пригожина. В стихотворении основатель ЧВК рассуждает о страдании предавшего Христа Иуды, о судьбах человечества и описывает увиденный им странный сон.

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