Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:02, 11 июня 2026Культура

Диана Гурцкая рассказала об отношениях с 18-летним сыном

Певица Диана Гурцкая сообщила, что сын Константин всегда о ней заботится
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Певица Диана Гурцкая рассказала о теплых отношениях с 18-летним сыном Константином Кучеренко. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка сообщила, что ее сын очень заботлив и внимателен. По словам Дианы, Константин вырос таким, поскольку видел, как к ней относится его отец.

«Он замечательный человек, замечательный мальчик. Он радует меня. Моя надежда, моя награда, моя отрада», — заключила Гурцкая.

Сын исполнительницы в беседе с корреспондентами добавил, что обязанность детей ухаживать за родителями прописана в Конституции, как и долг родителя ухаживать за ребенком.

Ранее друг семьи Дианы Гурцкой рассказал о ее состоянии после смерти мужа, замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

    В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok