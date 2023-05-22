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03:08, 22 мая 2023Культура

Друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкой после смерти мужа Петра Кучеренко

Друг семьи Дианы Гурцкой: она убита горем после смерти мужа, замминистра науки Кучеренко
Диана Гурцкая

Диана Гурцкая. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Друг семьи певицы Дианы Гурцкой рассказал о ее состоянии после смерти мужа, замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Собеседник издания отметил, что артистка не взяла трубку, ответил ее брат Роберт.

«Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем», — поделился друг семьи.

Ранее стало известно, что врачи пытались реанимировать мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли. Об этом сообщил Минздрав Ставрополья.

20 мая замминистра науки и высшего образования Кучеренко скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

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Марина Совина
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