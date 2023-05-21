Врачи рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой на борту самолета с Кубы

В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках реанимировать мужа Дианы Гурцкой Кучеренко

Врачи пытались реанимировать мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли. Об этом Минздрав Ставрополья рассказал в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 мая.

Как уточнили в ведомстве, медиков заранее предупредили, что на борту самолета, прибывающего в Минеральные Воды, находится пассажир, которому стало плохо. В аэропорт была направлена бригада скорой помощи.

Как только воздушное судно приземлилось, врачи поднялись на борт и начали проводить реанимационные мероприятия. «Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что 20 мая замминистра науки и высшего образования Кучеренко скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

