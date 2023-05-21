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09:47, 21 мая 2023Россия

Замглавы Минобрнауки России умер в 46 лет

Замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко умер, возвращаясь из командировки на Кубу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Статс-секретарь — заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер, возвращаясь из командировки на Кубу. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.

Как уточнили в ведомстве, Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался вместе с российской делегацией из рабочей поездки на Кубу.

«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — заявили в Минобрнауки.

Другие подробности в ведомстве не привели.

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Варвара Кошечкина
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