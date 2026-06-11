Риски прямых перевозок между ЕС и Россией оценили

«Транссертико»: Поставки товаров из ЕС через Роттердам остаются самым удобным маршрутом

Поставки товаров из стран Европейского союза (ЕС) в Россию через порт Роттердама в Нидерландах остаются самым удобным маршрутом, несмотря на борьбу Запада с «теневым флотом» России и задержание торговых судов под предлогом перевозки подсанкционных товаров. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил генеральный директор логистической компании «Транссертико» Александр Соболев.

«Маршрут через Роттердам именно потому и был оптимальным, что он был наиболее быстрым и самым дешевым», — подчеркнул предприниматель.

Соболев подчеркнул, что перевозки из Роттердама в Петербург занимают около семи дней и были оптимальным вариантом по причине невысокой стоимости и оперативных и понятных сроков. Он также отметил существенное увеличение сроков и стоимости доставки при использовании альтернативных маршрутов. При этом предприниматель указал на явную тенденцию на усиление санкций и контроля со стороны стран Запада.

5 июня Таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама капитана контейнеровоза после обнаружения на борту подсанкционных товаров, предположительно, предназначенных для отправки в Россию. Как утверждается, судно регулярно курсировало между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с растущим давлением из-за отложенного запрета российской нефти. В ЕК отметили, что введение ограничения откладывают в связи с необходимостью принимать срочные меры из-за энергетического кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.