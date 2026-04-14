Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

В Воронеже осудили мужчину за публикацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 282.4 («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики и символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию») УК РФ.

Как установил суд, с февраля по август 2025 года 24-летний местный житель разместил на администрируемой им странице в социальной сети изображение с нацистской символикой, а также символику экстремистской организации, запрещенной в России. При этом доступ к странице имелся у неограниченного круга лиц. До этого он уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных действий.

Суд приговорил его к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.

