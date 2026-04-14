12:58, 14 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Воронеже осудили мужчину за публикацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 282.4 («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики и символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию») УК РФ.

Как установил суд, с февраля по август 2025 года 24-летний местный житель разместил на администрируемой им странице в социальной сети изображение с нацистской символикой, а также символику экстремистской организации, запрещенной в России. При этом доступ к странице имелся у неограниченного круга лиц. До этого он уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных действий.

Суд приговорил его к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что россиянин снова попал под следствие после видео в соцсети.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

    В Кремле ответили на заявление Мадьяра о звонке Путину

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Все новости
