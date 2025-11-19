Россиянин снова попал под следствие после видео в соцсети

В Астрахани мужчина подозревается в демонстрации запрещенной организации

В Астрахане мужчина подозревается в демонстрации запрещенной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.4 («Публичное демонстрирование экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, 24-летний местный житель ранее уже подвергался административному наказанию за пропаганду экстремистской организации. Он разместил в социальной сети видео с демонстрацией запрещенной в России организации.

Следователи совместно с сотрудниками МВД выявили и пресекли его деятельность. Проводятся необходимые следственные действия. По данной статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за изображение в социальной сети.