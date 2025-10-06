Россиянин попал под следствие за изображение в социальной сети

В ЛНР осудят мужчину за демонстрацию нацистской символики

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 282.4 УК РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). По данным следствия, местный житель, ранее привлеченный к административной ответственности за публичную демонстрацию нацисткой символики, разместил на личной странице одной из социальных сетей изображение с пропагандой криминальной субкультуры и антисоциального образа жизни.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

