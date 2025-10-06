Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 6 октября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за изображение в социальной сети

В ЛНР осудят мужчину за демонстрацию нацистской символики
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 282.4 УК РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). По данным следствия, местный житель, ранее привлеченный к административной ответственности за публичную демонстрацию нацисткой символики, разместил на личной странице одной из социальных сетей изображение с пропагандой криминальной субкультуры и антисоциального образа жизни.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за демонстрацию кольца с нацистской символикой.

