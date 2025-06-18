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08:37, 18 июня 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за демонстрацию кольца с нацистской символикой

В Красноярском крае осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») УК РФ.

По данным следствия, 38-летний житель поселка Мотыгино в период с 2022 года по 2025 год постоянно носил на руке кольцо с изображением свастики, таким образом публично показывая ее в общественных местах. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд приговорил к условному лишению свободы сроком на год.

Ранее сообщалось, что демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд.

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