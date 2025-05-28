Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 28 мая 2025Силовые структуры

Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

В Архангельске осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Архангельске осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию») и 242 («Незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года 34-летний местный житель в одном из мессенджеров в свободном доступе размещал материалы с нацистской атрибутикой и символикой. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Во время обысков у него были изъяты мобильные телефоны. В одном из них обнаружены порнографические изображения, которые он изготовил и разместил в открытом канале мессенджера.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Архангельской области. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российский заключенный сделал себе тату с запрещенной символикой и будет осужден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Песков рассказал о нюансах украинского конфликта

    Политолог высказался об отмене самого мощного удара по Украине

    Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

    Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

    Смягчение наказания за наркотики связали с полицейским произволом

    Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

    Россиян предупредили о погодной аномалии

    Еще троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

    Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости