Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

В Архангельске осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику

В Архангельске осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию») и 242 («Незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года 34-летний местный житель в одном из мессенджеров в свободном доступе размещал материалы с нацистской атрибутикой и символикой. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Во время обысков у него были изъяты мобильные телефоны. В одном из них обнаружены порнографические изображения, которые он изготовил и разместил в открытом канале мессенджера.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Архангельской области. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российский заключенный сделал себе тату с запрещенной символикой и будет осужден.