Российский заключенный сам сделал себе тату с запрещенной символикой и будет осужден

В Иркутске пройдет суд над осужденным за демонстрацию тату с символикой «А.У.Е.»

В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего заключенного, который сам сделал себе тату с запрещенной символикой и демонстрировал ее окружающим. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 282.4 УК РФ («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»). Его дело рассмотрит Свердловский районный суд города.

В 2022 году фигурант сам сделал себе татуировки с символикой движения «А.У.Е.» (запрещено в России как экстремистское). По версии следствия, обвиняемый, отбывая уголовное наказание в исправительной колонии на территории Иркутской области, публично демонстрировал эти татуировки.

В 2024 году мужчину привлекли за это к административной ответственности, однако он не попытался свести изображения или хотя бы спрятать их от других. В результате в отношении него было инициировано уголовное преследование.

Ранее Завьяловский районный суд Удмуртской Республики приговорил иностранного заключенного к дополнительному году и шести месяцам колонии строгого режима за татуировку.

