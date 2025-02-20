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20:04, 20 февраля 2025Силовые структуры

Иностранный заключенный получил в российском регионе дополнительный срок за татуировки

В Удмуртии суд дал 1,5 года колонии заключенному иностранцу за татуировки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Завьяловский районный суд Удмуртской Республики приговорил иностранного заключенного к дополнительному году и шести месяцам колонии строгого режима за татуировку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 282.4 («Неоднократные публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ. Установлено, что он является сторонником идеологии экстремистской организации и, отбывая срок в исправительной колонии, показывал сокамерникам и сотрудникам администрации татуировки с экстремистской символикой.

Известно, что мужчина лишен российского гражданства.

Ранее сообщалось, что в Астрахани осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику.

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