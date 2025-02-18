Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

В Астрахани осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику

В Астрахани осудят мужчину, который демонстрировал нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») УК РФ.

По данным ведомства, в августе 2024 года обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, публично демонстрировал татуировки с нацистскими символами. Ранее его привлекали к административному наказанию за пропаганду нацистской атрибутики. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками СК и ФСБ.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что рисовавший свастику россиянин получил условный срок.