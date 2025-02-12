Рисовавший свастику россиянин получил условный срок

В Красноярском крае рисовавший свастику мужчина осужден на 2 года условно

В Красноярском крае суд приговорил ранее судимого 33-летнего жителя поселка Кулаково к двум годам лишения свободы условно за рисование свастики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»). На заседании свою вину он не признал. Он пояснил, что нарисовал символ, который издревле использовался буддистами и индуистами, и сказал: «Вину не признаю, так как использовал свастику как символ галактики».

Как установил суд, фигурант купил себе катер марки «БМК» и решил его покрасить. Поверх черной краски он нарисовал пять красных символов нацисткой атрибутики в виде четырехлучевых крестов. Кроме того, в 2022 году он добавил такие же символы на свой автомобиль. За это его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Публичная демонстрация нацисткой символики») и штрафу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 34-летнего мужчину, показывавшего в колонии свои татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

