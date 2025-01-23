Показавший в колонии тату с символикой АУЕ россиянин получил срок

На Ставрополье мужчину осудили на 1,5 года за демонстрацию тату с символикой АУЕ

В Ставропольском крае суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 34-летнего мужчину, показывавшего в колонии свои татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с мая по июнь 2024 года осужденный демонстрировал в колонии другим заключенным свои запрещенные татуировки. Он уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

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