Напавший на охранника российского СИЗО арестант предстанет перед судом

В КЧР перед судом предстанет мужчина, напавший в СИЗО на охранника

В Карачаево-Черкеской республике (КЧР) перед судом предстанет житель за нападение на сотрудника СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 321 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

По версии следствия, 7 мая в СИЗО фигурант уголовного дела о покушении на убийство возвращался с дневной прогулки и во время досмотра применил насилие в отношении охранника. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Хакасии осудили мужчину, показавшего в СИЗО тату с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).