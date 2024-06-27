Показавшего в СИЗО тату с символикой АУЕ россиянина осудили

В Хакасии осудили мужчину, показавшего в СИЗО тату с символикой АУЕ

В Хакасии осудили 30-летнего жителя города Саяногорск, который в СИЗО показывал подследственным свои татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений») УК РФ.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина находился в следственном изоляторе за вымогательство. Там он демонстрировал другим свои татуировки. Ранее россиянин уже привлекался из-за них к административному наказанию.

Осужденному назначили год исправительных работ.

В июнЕ ФСБ и Росгвардия показали видео задержания вымогателей в Кузбассе.