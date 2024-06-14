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13:34, 14 июня 2024Силовые структуры

Задержание группы вымогателей ФСБ и спецназом Росгвардии попало на видео

ФСБ и Росгвардия показали видео задержания в Кузбассе вымогателей
Начало событий в новости ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

Оперативное видео задержания группы вымогателей вместе с главарем — сторонником идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено) за вымогательство денег у жителей Ленинска-Кузнецкого предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

Операцию провели в Кемеровской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии. На кадрах видны силовики, врывающиеся в дома подозреваемых. Их укладывают на пол и надевают на них наручники.

Группу вымогателей возглавлял 30-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Он пропагандировал среди членов своей группировки криминальные ценности и агрессию по отношению к правоохранительным органам, а также оказывал материальную поддержку осужденным в местах лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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