Задержание группы вымогателей ФСБ и спецназом Росгвардии попало на видео

ФСБ и Росгвардия показали видео задержания в Кузбассе вымогателей

Оперативное видео задержания группы вымогателей вместе с главарем — сторонником идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено) за вымогательство денег у жителей Ленинска-Кузнецкого предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

Операцию провели в Кемеровской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии. На кадрах видны силовики, врывающиеся в дома подозреваемых. Их укладывают на пол и надевают на них наручники.

Группу вымогателей возглавлял 30-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Он пропагандировал среди членов своей группировки криминальные ценности и агрессию по отношению к правоохранительным органам, а также оказывал материальную поддержку осужденным в местах лишения свободы.