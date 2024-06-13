ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

В Кузбассе ФСБ задержала преступную группу, вымогавшую деньги у местных жителей

В Кемеровской области 30-летний приверженец идеологии экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено) организовал преступную группу, вымогавшую деньги у местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, силовики задержали организатора и еще троих участников преступной группы. Подозреваемые вымогали деньги в городе Ленинск-Кузнецкий, угрожая потерпевшим насилием и уничтожением имущества. Задокументировано четыре таких факта.

Отмечается, что организатор группы продвигал идеологию АУЕ, пропагандировал криминальные ценности, соблюдение воровского закона, асоциальное поведение и ненависть к правоохранителям. Он также финансово помогал осужденным в колониях.

Ранее стало известно, в Ивановской области полицейские накрыли преступную группу, организовавшую фиктивные браки для граждан Афганистана. Они искали женщин с российскими паспортами, которые за деньги соглашались формально выйти замуж за иностранцев. За такую услугу «невесты» получали от 10 до 20 тысяч рублей.

