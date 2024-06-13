Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:13, 13 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

В Кузбассе ФСБ задержала преступную группу, вымогавшую деньги у местных жителей

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кемеровской области 30-летний приверженец идеологии экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено) организовал преступную группу, вымогавшую деньги у местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, силовики задержали организатора и еще троих участников преступной группы. Подозреваемые вымогали деньги в городе Ленинск-Кузнецкий, угрожая потерпевшим насилием и уничтожением имущества. Задокументировано четыре таких факта.

Отмечается, что организатор группы продвигал идеологию АУЕ, пропагандировал криминальные ценности, соблюдение воровского закона, асоциальное поведение и ненависть к правоохранителям. Он также финансово помогал осужденным в колониях.

Ранее стало известно, в Ивановской области полицейские накрыли преступную группу, организовавшую фиктивные браки для граждан Афганистана. Они искали женщин с российскими паспортами, которые за деньги соглашались формально выйти замуж за иностранцев. За такую услугу «невесты» получали от 10 до 20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

      Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения для сжигания жира

      Джессику Симпсон обругали в сети за непристойный наряд на выпускном дочери

      В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

      Двух российских бизнесменов задержали за незаконную легализацию мигрантов

      Вступившая в ВСУ экс-костюмер Зеленского умерла

      Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса из-за спонсора

      Москалькова назвала число уволенных со службы участников СВО

      Вывоз фанеры из России резко вырос

      ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше