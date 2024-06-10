Сотрудники МВД России выявили организовавшую фиктивные браки для афганцев группу

В Ивановской области накрыли группу, организовавшую фиктивные браки для афганцев

В Ивановской области полицейские накрыли преступную группу, организовавшую фиктивные браки для граждан Афганистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, задержаны лидеры противоправной деятельности — уроженец Афганистана и двое жителей Иванова. Они искали женщин с российскими паспортами, которые за деньги соглашались формально выйти замуж за иностранцев. За такую услугу «невесты» получали от 10 до 20 тысяч рублей. Установлено, что девять гражданок согласились на криминальное предложение. Их привлекли к уголовной ответственности как участников преступной группы.

Полицейские также нашли девятерых афганцев, которые заплатили за женитьбу ради гражданства. Возбуждено дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Уроженца Афганистана поместили в СИЗО, двух жителей Иваново — под домашний арест. А фиктивных жен отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение трем сотрудникам полиции, причастным к легализации как минимум 400 незаконных мигрантов.