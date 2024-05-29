Трех российских полицейских обвинили в легализации 400 незаконных мигрантов

В Санкт-Петербурге СК предъявил обвинение в незаконной миграции 3 полицейским

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение трем сотрудникам полиции, причастным к легализации как минимум 400 незаконных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, фигуранты дела в 2023 году занимались фиктивной регистрацией в жилых помещениях иностранных граждан, легализуя их пребывание на территории России. Соучастники получили преступный доход на сумму не менее 5 миллионов 790 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Начальнику отдела тылового обеспечения управления МВД по Приморскому району и двум старшим инспекторам отдела по вопросам миграции отдела МВД по Курортному району города вменяется статья 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Аналогичные обвинения выдвинуты против двух сообщников из числа местных жителей.

22 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся организацией незаконной миграции. Через «агентство занятости» они легализовали свыше трех тысяч мигрантов, среди которых есть и осужденные за терроризм.