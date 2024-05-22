Силовики задержали легализовавшую свыше 3000 нелегальных мигрантов ОПГ

В Петербурге задержали ОПГ, легализовавшую осужденных за терроризм мигрантов

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом в среду, 22 мая, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, задержанные создали так называемое «агентство занятости», которое в роли принимающей стороны обеспечивало нелегалов фиктивными регистрациями, трудовыми патентами и помогало проставить экзамены по русскому языку. Таким образом было легализовано свыше трех тысяч мигрантов, среди которых есть и осужденные за терроризм.

Ранее сообщалось, что в одной из смоленских школ ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника. Руководство учебного заведения не смогло повлиять на его поведение.