Ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника в российском городе

В Смоленске ребенок мигрантов избивал детей, в школе повлиять на него не смогли

В одной из Смоленских школ ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника. Руководство учебного заведения не смогло повлиять на его поведение, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам матери мальчика, от ребенка мигрантов страдает не только ее сын, но и другие дети. В школе агрессивному ребенку лишь посоветовали записаться на курсы общения, утверждает она.

Родители нападающего на сверстников школьника обвинили мать мальчика в провокации. Повлиять на поведение сына они не хотят, указано в сообщении. Мать избитого ребенка написала заявление в полицию.

Ранее на детей мигрантов пожаловались жители Челябинска. Родители заявили, что их детей избивают приезжие сверстники.

